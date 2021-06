Tailandia eliminará la cuarentena para viajeros vacunados a partir de octubre

El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, anunció este miércoles que en un plazo de 120 días eliminará la cuarentena vigilada de 14 días para los viajeros que estén vacunados contra la covid-19.



En un discurso televisado, Prayut afirmó que la apertura del país es necesaria para paliar el daño económico causado tras más de un año de restricciones, a pesar de que Tailandia se encuentra en medio de su peor ola de la pandemia.



"Sé que esta decisión conlleva riesgos porque, cuando abramos el país, habrá un incremento de los contagios, no importa lo buenas que sean las precauciones. Pero, en mi opinión, teniendo en cuenta las necesidades económicas de la gente, ha llegado el momento de tomar este riesgo calculado", aseveró.



Actualmente, los viajeros, vacunados o no, que llegan a Tailandia deben pasar una cuarentena de 14 días en un hotel o dependencias del Gobierno bajo vigilancia.



Esta medida ha causado un gran daño al turismo, que representaba antes de la pandemia entre el 12 y el 20 por ciento del PIB nacional.



Prayut señaló que la semana que viene su gabinete considerará un proyecto piloto para eliminar la cuarentena antes en la isla de Phuket.



Este plan, que podría implementarse en julio, permitiría a los viajeros vacunados volar a Phuket sin tener que hacer la cuarentena vigilada, aunque no podrían salir de la isla en dos semanas.



El primer ministro afirmó que su Gobierno, que ha recibido vacunas de AstraZeneca y Sinovac, está en negociaciones con Sinopharm, Prizer y Johnson & Johnson, y ha firmado hoy mismo un pedido de 105 millones de dosis para los siguientes meses.



"Según nuestros planes, administraremos unos 10 millones de vacunas al mes desde julio de forma que para octubre casi 50 millones de personas hayan recibido al menos su primera dosis", manifestó el mandatario.

Con el cierre de sus fronteras y otras medidas, Tailandia se mantuvo poco afectada por la pandemia pero la última ola que comenzó en marzo ha disparado los casos hasta más de 202.000 contagios acumulados, incluidas más de 1.400 muertes.



De momento la vacunación lleva un ritmo lento, con unos 4,76 millones de personas vacunadas con al menos una dosis en un país con 69 millones de habitantes.



La estrategia del país depende en gran parte de AstraZeneca, que producirá en el país millones de dosis destinadas a Tailandia y otros países de la región.