"Tienen un sistema judicial maduro": Inés Barba por salida de Colombia de la CPI

La abogada española Inés Barba habló en La W sobre la reciente salida de Colombia de la Corte Penal Internacional. Justamente ella hace parte de la Fiscalía de la CPI y evaluó favorablemente al país por los avances en la Jurisdicción Especial para la Paz, Jusicia y Paz y la justicia ordinaria.

La letrada intervino en una fase con argumentos a favor y en contra sobre la competencia de Colombia para resolver los crímenes contra los derechos humanos y que están estrechamente relacionados con el conflicto armado. Para ella, el panorama de la infraestructura judicial es alentador frente a la investigación, persecusión y reparación de víctimas de delitos.

"Colombia ha tenido el coraje y la capacidad de desarrollar un sistema judicial propio con una madurez que, teniendo en conflicto vivo, implementaron un sistema suficientemente fuerte para perseguir a los perpetradores y reparar a las víctimas", aseguró Barba.

En la misma conversación aseguró que la evaluación se trata de una investigación destallada, pues Colombia ha estado en la mira de la CPI desde el 2004 y desde entonces, según la abogada, se ha avanzado de forma positiva hasta lograr el desarme de las Farc con el Acuerdo de Paz.

"He podido detectar desde el 2019 unos progresos significativos. A un perpetrador si no se le proporciona algo, no se puede avanzar en la búsqueda de la verdad. Surge una solución que no había dado efectos con otros métodos y todo lo que se había hecho en el pasado no había conducido al desarme", expresó la abogada que hace parte de la CPI.

Además de referirse al panorama optimista sobre la justicia en el país, aseguró que en el futuro habrá una vigilancia. "Se esta produciendo un monitoreo sobre los deberes que tiene que hacer Colombia, es importante prevenir que las personas que entraron a la justicia, vuelvan a la ola de violencia", añadió Barba.

