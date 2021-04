Tribunal ruso estudia si declara como "extremistas" a organizaciones de Navalni

Un tribunal ruso comenzó este lunes a estudiar la petición de la Fiscalía de declarar como "extremista" a varias organizaciones asociadas al líder opositor Alexéi Navalni, entre ellas su Fondo de Lucha contra la Corrupción y las sedes de su campaña.



"Hoy comienza un vergonzoso juicio secreto que prohibirá las actividades de la oposición en Rusia por la falsa acusación de 'extremismo'", señaló en su canal de Telegram Leonid Volkov, jefe de las sedes de Navalni.



Según una portavoz del Tribunal Municipal de Moscú, este recibió una solicitud de la oficina de la Fiscalía de la capital rusa para que suspenda las actividades del Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) y del Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG), pero aún no ha tomado una decisión.



EL FISCAL SUSPENDE LA ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA DE NAVALNI



La Fiscalía suspendió por contra directamente la actividad de las oficinas de Navalni a la espera de que el tribunal declare "extremista" a todas las organizaciones del líder opositor, también al cuartel general del encarcelado político, según un documento publicado en un tuit por el director del FBK, Ivan Zhdánov.



El tribunal explicó que la prohibición de las actividades de organizaciones sin ánimo de lucro es competencia del juez, en tanto que la suspensión de ciertas labores de "un movimiento público" -en este caso las de las oficinas de Navalni- corresponde al fiscal.



"Se suspendieron las actividades de la segunda fuerza política del país, el cuartel general de Navalni. Sin juicio. Un trozo de papel de un fiscal que es un verdadero agente extranjero", escribió Volkov.



El aliado del líder opositor señaló que "no existe un movimiento público 'cuartel general de Navalni'", por lo que el fiscal se lo está inventando, denunció, ni tampoco se han publicado materiales extremistas en las páginas web de las oficinas del líder opositor ruso.



"Solo un tribunal puede calificar el material como 'extremista'. No tengo conocimiento de una sola decisión judicial que diga que al menos uno de los cientos de materiales publicados por la sede es extremista". añadió.



El fiscal quiere que el equipo de Navalni no pueda efectuar mitines, no pueda participar en las elecciones parlamentarias de otoño, ni tampoco publicar en internet, denunció.

SIGUIENTE VISTA, EL JUEVES



La siguiente vista del juicio, que se celebra a puerta cerrada, se celebrará el jueves.



"Hemos elaborado un plan para futuras acciones y ya estamos comenzando a implementarlo" para que el equipo de Navalni pueda seguir trabajando, señaló Volkov.



La Fiscalía de Moscú anunció el 16 de abril que llevó a cabo una inspección de las organizaciones sin ánimo de lucro FBK, Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG) y las sedes de Navalni.



Según sostuvo, "los objetivos reales de sus actividades son crear las condiciones para revertir los cimientos del orden constitucional, incluido el uso del escenario de la 'revolución de color'", en alusión a las revueltas populares en el espacio postsoviético promovidas desde el exterior según Moscú.



"En base a los resultados de la inspección, la Oficina de la Fiscalía de Moscú ha enviado un requerimiento administrativo al Tribunal Municipal para que declare organizaciones extremistas al FBK, FZPG y las sedes de Navalni en relación a su implementación actual de actividades extremistas", señaló.



Tanto el FBK como el FZPG fueron declarados "agentes extranjeros" en octubre de 2019 y en diciembre de 2020, respectivamente.



En los últimos años el Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni ha acusado a numerosos altos funcionarios de enriquecimiento ilícito y ha destapado escándalos como el "Palacio de Putin", lujosa mansión que le habrían construido sus amigos en el mar Negro.