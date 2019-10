Trump califica de “muy inteligente” la decisión de no involucrarse con Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este domingo su decisión de no involucrar a su país en los intensos combates que se libran a lo largo de la frontera turca con Siria.

“Es muy inteligente no involucrarse en los intensos enfrentamientos a lo largo de la frontera turca, para variar. Aquellos que nos metieron erróneamente en las guerras de Oriente Medio siguen presionando para combatir. Ellos no tienen idea de la mala decisión que tomaron. ¿Por qué no pidieron una declaración de guerra?”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

El mandatario destacó que Turquía ha combatido grupos terroristas durante muchos años, Trump dijo que Turquía considera al PKK como los peores terroristas.

“Los kurdos y Turquía han estado luchando durante muchos años. Turquía considera al PKK los peores terroristas de todos. Otros pueden querer entrar y luchar por un lado o por otro. ¡Déjenlos! Estamos monitoreando la situación de cerca. ¡Guerras sin fin!”.

Trump anunció que Estados Unidos retiraría sus fuerzas de la frontera siria después de una llamada telefónica con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Reiteró que su administración está reflexionando sobre las sanciones económicas por presión de los legisladores estadounidenses, pero que aún no ha tomado su decisión.

“Estoy lidiando con @LindseyGrahamSC y muchos miembros del Congreso, incluidos los demócratas, acerca de la imposición de poderosas sanciones a Turquía. El Tesoro está listo para actuar, se puede buscar legislación adicional. Hay un gran consenso sobre esto. Turquía ha pedido que no se haga. ¡Estén atentos!”, mencionó el presidente.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Lindsey Graham, ha criticado abiertamente la Operación Fuente de la Paz en curso de Ankara y anunció que estaba trabajando en la legislación de sanciones junto con el senador demócrata Chris Van Hollen antes del lanzamiento formal de la operación.

“Si bien la Administración se niega a actuar contra Turquía, espero un fuerte apoyo bipartidista”, había dicho Graham en un comunicado.

Turquía lanzó este 9 de octubre la Operación Fuente de Paz al este del río Éufrates, en el norte de Siria, con el objetivo de eliminar los grupos terroristas que operan cerca de la frontera turca, lo que permitirá garantizar el retorno seguro de los sirios a sus hogares y mantener la integridad del país.

Ankara aseguró que el grupo terrorista PKK y su extensión, el YPG/PYD, constituyen la mayor amenaza para el futuro de Siria y ponen en peligro la integridad territorial y la estructura unitaria del país.

Turquía tiene una frontera de 911 kilómetros con Siria y ha denunciado durante mucho tiempo la amenaza de los grupos terroristas al este del Éufrates y la formación de un “corredor terrorista” en la zona.

En su campaña terrorista de más de 30 años contra Turquía, el PKK, catalogado como organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la UE, ha sido responsable de la muerte de unas 40.000 personas, incluidas mujeres, niños y bebés.