Trump desea vetar técnica "inocente" de inmovilizar a detenidos por el cuello

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró a favor de prohibir que la Policía inmovilice a los detenidos por el cuello, como pasó con el afroamericano George Floyd, aunque justificó que en algunos casos los agentes empleen esta práctica "inocente" contra gente "mala".



"Creo que sería, creo, algo muy bueno que, hablando en general, acabara" la práctica de inmovilizar a los detenidos por el cuello, dijo el mandatario preguntado al respecto en una entrevista emitida este viernes con el canal Fox News, que fue grabada el jueves durante su visita a Dallas (Texas, EE.UU.)



"No me gustan las inmovilizaciones por el cuello, (aunque) a veces si estás solo y luchas contra alguien es duro", indicó Trump, quien señaló que depende del caso.



"Creo -agregó el mandatario- que el concepto de inmovilizar por el cuello suena tan inocente, tan perfecto".



De esa manera falleció el pasado 25 de mayo Floyd cuando fue arrestado en la calle por un policía blanco que, para inmovilizarlo en el suelo, presionó su rodilla contra su cuello hasta que lo asfixió.

El fallecimiento de Floyd desencadenó una ola de protestas y disturbios raciales contra la violencia policial frente a las personas de raza negra en varias ciudades de Estados Unidos.



Trump subrayó que es "bueno" hablar de esta práctica y que le parece razonable que se prohíba.



"Pero si piensas sobre eso, entonces te das cuentas de que puede haber una pelea mala y que el agente ponga a alguien en una postura que es una postura muy complicada", indicó.



Adelantó que la decisión sobre utilizar o no esta práctica se dejará a las jurisdicciones locales, mientras que su Gobierno podría ofrecer recomendaciones.



Esta semana, los demócratas de la Cámara Baja, donde tienen mayoría los progresistas, anunciaron un proyecto de ley para reformar la Policía que incluiría la prohibición de inmovilizar a detenidos por el cuello, entre otras medidas.

Los republicanos del Senado, que está controlado por los conservadores, han informado de que están trabajando en su propio proyecto de ley, pero no precisaron si iban a incluir esa prohibición.



Interrogado por la entrevistadora de Fox News, que era negra, sobre cuál sería para él una reforma de la Policía, el presidente aseguró que él quiere ver unas fuerzas del orden compasivas pero al mismo tiempo fuertes.



En ese sentido, consideró que la violencia policial contra las personas de raza negra es una desgracia que es necesaria detener, aunque, destacó, que las acciones de "una manzana podrida" no deben destruir la imagen de los agentes.



Por otro lado, el mandatario fue preguntado por un tuit que publicó durante las protestas, en el que usó la frase "Cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo", empleada en 1967 por el entonces jefe de Policía de Miami, Walter Headley, para defender la represión de los disturbios en barrios negros.



"Significa dos cosas, cosas muy diferentes. Una es que si hay saqueos habrá probablemente disparos, y eso no es una amenaza, es realmente un hecho, porque es lo que pasa. La otra es que si hay saqueos va a haber disparos, son dos significados muy diferentes", dijo el presidente, quien aseguró que se lo había escuchado al exalcalde de Filadelfia Frank Rizzo (1972-1980), aunque no hay pruebas de que este pronunciara esa frase alguna vez.