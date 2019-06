Trump designa a Ken Cuccinelli como director del servicio de inmigración

Cuccinelli fue designado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para liderar una agencia que cuenta con más de 19.000 empleados y que manejó en 2018 "más de 8,7 millones de solicitudes para recibir beneficios de inmigración", señaló la propia oficina en un comunicado.



Este nombramiento se produce en un momento en el que la Administración de Trump trata de poner fin a la migración ilegal y hacer que sea más difícil para los inmigrantes obtener la documentación o ciertos beneficios.



"Nuestra nación tiene el sistema de inmigración legal más generoso del mundo y debemos salvaguardar celosamente su promesa para aquellos que vienen legalmente aquí", defendió Cuccinelli en una declaración difundida por la oficina que dirigirá a partir de hoy.



El nuevo director interino aseguró que espera trabajar con los empleados del USCIS "para garantizar que el sistema de inmigración legal funcione de manera efectiva y eficiente al tiempo que pueda disuadir el fraude y proteger a los estadounidenses".



Cuccinelli reemplazará en el cargo a Lee Francis Cissna, quien fue expulsado como jefe del servicio de inmigración a finales del mes pasado por una reorganización del departamento elaborada por Stephen Miller, asesor político de la Casa Blanca.



La designación del ex fiscal general de Virginia podría suponer una confrontación del servicio migratorio con el Senado ya que, como recordaron algunos medios de comunicación locales, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se ha opuesto en varias ocasiones a Cuccinelli, quien a su vez lideró un movimiento para reemplazar a McConnell.



McConnell se pronunció en contra de Cuccinelli el pasado abril cuando su nombre sonaba para liderar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), al igual que otros legisladores como el senador por Texas John Cornyn.



"Cuccinelli ha pasado una buena parte de su carrera atacando a los republicanos en el Senado, por lo que me parece una actitud extraña que se ponga a buscar la confirmación del Senado", dijo Cornyn la semana pesada al afirmar que, de ser nominado, era "poco probable que sea confirmado".



Otros compañeros, señaló el diario político The Hill, expresaron cierta preocupación al señalar que la intención con este nombramiento es la de transformar el USCIS en una agencia enfocada en reforzar la ley en lugar de ser responsable de distribuir los beneficios de inmigración, como visas y tarjetas de residencia.