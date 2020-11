¿Trump puede anular los votos por correo?

El pasado 3 de noviembre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declaró ganador de las elecciones y aseguró que había un fraude en su contra y llevaría el caso a la Corte Suprema.

Alicia Bannon, directora general del Programa para la Democracia del ​Brennan Center for Justice​ y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, explicó en La W que es necesario que la gente entienda que así no es cómo funciona la justicia. “Todas las personas que ejercieron el voto tienen que esperar a que los estados cuenten con cuidado. Trump no puede simplemente ir a la corte y suspender el conteo de votos”.

“Todos queremos saber quién ganó las elecciones, pero lo más importante es que se escuche a cada estadounidense que votó”, agregó Bannon sobre las dificultades que podría traer una demora prolongada en el conteo de los votos.