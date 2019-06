Turistas en Copa América afectados por cancelaciones de vuelos de Avianca Brasil

Alrededor de 200 viajeros se encuentran en el Aeropuerto de Salvador Bahía afectados por la cancelación de los vuelos de Avianca Brasil. Uno de ellos, Nicolás Aguilar, quien se encuentra en ese país para asistir a la Copa América, denunció en La W, que centenares de turistas aguardan para ser reubicados en vuelos de otras aerolíneas como Gol y Azul pero que no ha sido posible "porque estos ya que se encuentran llenos".



Otro turista afectado, Jose Arciniegas, aseguró que cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Galeão de Rio de Janeiro para trasladarse a Salvador Bahía, no había ningún funcionario de Avianca Brasil "debido que hace más de un mes la aerolínea no está volando" por lo que no tuvo otra alternativa que comprar un tiquete por más de un millón quinientos mil pesos en otra aerolínea.

Por su parte, Avianca Brasil, aseguró a este medio que no se refieren a casos específicos y que la empresa reitera que cumple con la resolución 400 de la Administración Nacional de Aviación (Anac) en el caso de pasajeros con vuelos cancelados.

