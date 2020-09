[Video] Abuchean a Trump al visitar los restos de la jueza Ginsburg

Durante su visita a los restos mortales de la jueza Ruth Bader Ginsburg, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado por una gran multitud.

Al mismo tiempo, las personas gritaban "voten por sacarlo", en vísperas a las elecciones presidenciales de noviembre, al igual que "honren su deseo", por la última voluntad de Ginsburg, quien había dicho que quería que su reemplazo fuera seleccionado después de las votaciones.

El mandatario usó tapabocas en el evento, algo que no es común en Trump.

Trump at the court as crowd chants “vote him out” — it’s rare for this President to see his opposition this up-close and in-person pic.twitter.com/VEVkRHOkjM