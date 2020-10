Video de la campaña de Trump pone a Colombia en el centro de las elecciones de EE.UU.

El polémico video deja a Colombia en medio de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esta vez, el video hecho en español por la campaña de Donald Trump, aparecen imágenes del senador Gustavo Petro afirmando que "votaría por Biden", precisamente a este útimo el narrador lo llama "candidato del castrochavismo".

Al igual, en la cinta aparece el presidente de Nicaragua Daniel Ortega y Fidel Castro.

Esto se suma a los trinos que el pasado sábado publicó el mandatario estadounidense felicitando al expresidente Álvaro Uribe por su libertad y en el que se refirió a Biden como "socialista".

Congratulations to former President @AlvaroUribeVel, a hero, former recipient of the Presidential Medal of Freedom and an ally of our Country in the fight against CASTRO-CHAVISMO! I will always stand with our Colombian friends!