Video: mujer fue atacada por un leopardo y se defendió con un bastón

Una mujer fue sorprendida por un leopardo cuando se lo encontró de frente en las afueras de su casa. La historia ocurrió en un barrio de Bombay, en India, en plena oscuridad de la noche.

Según informaron medios locales como The Times of India, la mujer de 55 años salió tranquilamente a las afueras de su casa a sentarse en un muro. En cámaras de vigilancia del sector se alcanza a ver el momento en que el felino se queda mirándola mientras estaba de espaldas.

Luego saltó frente a la víctima, llamada Nirmala Rambadan Singh, pero ella reaccionó inmediatamente y lanzó varios golpes con su bastón. Aunque no agredió en reiteradas ocasiones al leopardo, hizo que se alejara y evitar un ataque mayor.

Al final del video aparecen cuatro hombres y el leopardo sale huyendo de la escena. La mujer fue trasladada a un hospital por unos pequeños rasguños en su cara y espalda.

A continuación el video de la mujer que se defendió con un bastón y que se hizo viral.

#ViralVideo || #Leopard Attacks Woman in #Mumbai: Defends Herself from the Predator pic.twitter.com/lypD01EzCJ