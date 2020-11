‘You’re Fired’, la tendencia en redes que le recuerda a Trump que “está despedido”

La victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones para la Presidencia de los Estados Unidos le salió cara al republicano Donald Trump, pues las redes sociales la tomaron en su contra.

“’You’re fired’”, es la tendencia número uno en el mundo con la que le recuerdan a Trump que “está despedido”.

Incluso, el reconocido escritor de terror Stephen King compartió: “Donald Trump: You’re Fired”.

Y es que la tendencia toma relevancia porque ‘You’re Fired’ era lo que decía Trump en su concurso en la televisión norteamericana.

The most cathartic episode of The Apprentice yet.



DONALD TRUMP, YOU’RE FIRED!!!



pic.twitter.com/mH2m6yo03N