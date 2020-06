Acosador sexual por redes sociales podría quedar libre por vencimiento de términos

La W conoció la denuncia de Nirvana Camila Torres, una joven que cuando era menor de edad fue víctima de violencia sexual por parte de un hombre llamado Álvaro Enrique Gutiérrez Colobón y quien, en las próximas horas, podría quedar libre por vencimiento de términos.

La joven advierte negligencia en su caso, que hace trámite en la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía.

“En el 2017, a mi Facebook empezaron a llegar mensajes con contenido sexual explícito en donde esta persona no se tapaba la cara. No importaba cuántos usuarios yo bloqueaba, él creaba otros. Él empezó a hacer fotomontajes con mis fotos, a amenazarme sobre cómo me iba a tener en referencia a la parte sexual”, narró.

Frente a las pruebas que presentó, Torres dijo que hay videos en donde el hombre se masturbaba mencionando su nombre y más de 14 cuentas donde recibía más de 30 mensajes con contenido sexual.

“Se aportó una conversación donde él mandaba fotos de sus víctimas, que podían ser niñas de 6, 7, 17 años, y me envió fotos donde obligaba a una de ellas a que le hiciera sexo oral y me decía que así me iba a tener”, agregó.

La víctima explicó que en un allanamiento se incautó pornografía infantil, fotografías y conversaciones con más víctimas. Sin embargo, advirtió trabas en el proceso y dijo que en muchas audiencias no llegaba el abogado de la defensa o el entonces fiscal del caso, Roberto Quintero Rueda.

“Hago un llamado por la negligencia del señor Roberto Quintero, porque en la audiencia de juicio oral se iban a meter testigos, pruebas, y no se puede porque a él se le olvidó en la audiencia preparatoria introducir todas las pruebas”, agregó.

La W se comunicó con el exfiscal del caso, Roberto Quintero Rueda, quien aseguró que por respeto al debido proceso no se pronunciará y menos si no hay una decisión en primera instancia.

Sin embargo señaló que será un juez quien determine si se aportó o no toda la prueba técnica.