Capturados cuatro presuntos integrantes de 'Los Pelusos' en Norte de Santander

Las autoridades capturaron a 4 integrantes del GAO ‘Los Pelusos’, 3 de ellos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y 1, por concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Con una investigación que duró alrededor de once meses, en la que se recolectaron declaraciones juramentadas y denuncias, además de interceptaciones de comunicaciones y actividades de Policía Judical, se logró establecer que en este municipio se encontraba una organización dedicada al cobro de extorsiones camuflada en la comercialización y venta de cerveza.

En el desarrollo de la operación se logró la captura de 'Fermin' de 29 años y originario de Sardinata; ‘Camargo’ de 44 años y de Cúcuta; ‘Ratón’ de 37 años, también de Sardinata y ‘Willard’ de 48 años y de Sardinata, miembros del GAO ‘Los Pelusos’ con injerencia en Sardinata, vereda la San Juana y el corregimiento de Las Mercedes.

Con este golpe, se afectó la organización de este Grupo Armado que se encuentra asentado en esta zona del catatumbo, sembrando terror, dolor, tragedias, zozobra y rechazo por parte de la población, comerciantes, mineros y conductores de vehículos transportadores de mercancía.