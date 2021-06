Creo hay poderes oscuros que no permiten esclarecer el caso: padre de Jairo Zapa

Fausto Zapa, padre de Jairo Zapa Pérez, afirmó en diálogo con Sigue La W que “es un caso muy doloroso” con mucho “daño a la familia”, perpetuado por “personajes tenebrosos blindados de mucho poder, por lo que eso ha evitado que se sepa la verdad. Es triste y doloroso. Parece que hubiese muchos poderes oscuros que están interviniendo para que no aclarezca este caso”.

“Uno está tan despistado y desorientado de qué es lo que ocurre, no se sabe quiénes están impidiendo que el proceso pueda desestancarse y andar lo más rápido posible”, indicó el señor Fausto. “En nuestro país, el caso de mi hijo no es el único que ha tenido retrasos. Este es un país donde se dan cosas inverosímiles. Uno pensaría que en tres años como máximo estaría llegando el juicio para nosotros como víctimas poder cerrar este tormentoso episodio que causaron personajes que en este país se han acostumbrado a hacer la maldad a quienes no podemos defendernos”.

Además, el padre de Jairo Zapa Pérez comentó que “ya hay varios procesados que se encuentran ahora en libertad por vencimiento de términos. Queremos evitar que se dé impunidad en este caso. Estamos siendo revictimizados por la justicia lenta y que no camina, parece que hay muchos poderes oscuros que no quieren que se esclarezca este suceso. Quisiera saber quién mató a su hijo. No tengo pruebas, pero se escuchan comentarios”.

Continúan las dilaciones en el proceso que busca esclarecer la desaparición y muerte de Jairo Zapa Pérez, quien se desempeñaba como jefe de la oficina de regalías del departamento de Córdoba en 2014. Son más de siete años de constantes aplazamientos, aparentemente injustificados, de audiencias, cambios de fiscal, entre otros, y su familia sigue sin conocer la verdad y los presuntos victimarios, se encuentran en libertad.