Expedientes de la Sala Disciplinaria se estarían perdiendo

La W conoció en primicia, que tras el regreso de los funcionarios del Palacio de Justicia, algunos magistrados de la Sala Disciplinaria, quienes terminan hoy su periodo, encontraron al parecer faltantes en la documentación de los procesos que venían adelantando, sin embargo, cuando este medio consultó fuentes oficiales no recibió respuesta alguna al respecto, pues según logramos establecer, los magistrados habrían decidido no hacer pública la situación.



Mientras tanto, hoy el Consejo Superior de la Judicatura entregará los cerca de 6 mil expedientes de procesos activos contra jueces, fiscales y abogados a los nuevos magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, por lo que no será fácil discriminar si hace falta algún documento, situación que podría agravarse ante un eventual traslado de la sede de la Comisión que dejaría de funcionar en el Palacio de Justicia.

Le puede interesar:

Este miércoles a las 3 de la tarde el presidente Iván Duque posesionará a los nuevos magistrados, que antes de posesionarse se enteraron a través de los medios de comunicación que sesionarán en un edificio en el centro de Bogotá, donde funcionaba un hotel y sin espacio para adecuar salas de audiencia.