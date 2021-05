Exsenador Iván Moreno asegura que no rendirá más indagatoria "A partir de hoy no rendiré indagatoria, no pediré pruebas, no ejerceré ningún recurso ni alegaré de forma alguna", fue lo que expuso el exsenador Iván Moreno Rojas.

Exsenador Iván Moreno asegura que no rendirá más indagatoria. Foto: Colprensa