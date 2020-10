Fiscalía no realizó inspección en la FLIP

El ente acusador anunció que existe una denuncia interpuesta por el señor Juan Pablo Bieri, en contra de la señora Diana Marcela Díaz Soto, por su supuesta responsabilidad en el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, la cual es adelantada por el ente investigador.

A través de un comunicado se informó que en medio de esta investigación "La Fiscalía pidió la inspección a la FLIP para obtener información al respecto. Sin embargo, no se hizo, porque no hubo necesidad, ya que en la respuesta de la entidad a la fiscal que adelanta el caso se dijo que no tenían registros ni videos. Por tanto, la supuesta diligencia a las instalaciones de la FLIP, de la que hablan en redes sociales, es falsa".

Según el ente acusador, Diana Marcela Díaz Soto fue funcionaria pública, ligada a RTVC Sistema de Medios Públicos y, al parecer, habría incurrido en un tipo penal relacionado con la violación de la cláusula de confidencialidad suscrito como servidora del Estado (Art. 419 del Código Penal), y que supuestamente usó “en provecho propio información allegada a su conocimiento por razones de su función y que debía permanecer en reserva”.

La Fiscalía anunció la imputación de cargos contra la trabajadora de RTVC, que filtró la grabación de una reunión en la que Bieri pedía la censura de los Puros Criollos