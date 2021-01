¿Fracasó el decreto para excarcelar internos en medio de la pandemia?

El decreto que tenía previsto excarcelar entre 5.000 y 7.000 personas privadas de la libertad que permanecían en 132 centros de recuclusión del país, con el objetivo de sustituir la detención en estos sitios por la prisión domiciliaria en medio de la pandemia, no ha tenido los resultados esperados por expertos juristas del país que cuestionaron la efectividad de este.

El Phd. Manuel Iturralde, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, con maestría y doctorado en derecho de London School of Economics, aseguró en La Hora del Regreso que "no sé el por qué fue tan aplaudido este decreto, que se demoró mucho en llegar y no atendió a toda la población requerida".

Según afirmó Iturralde, la realidad terminó siendo muy distante de la proyección inicial del Gobierno, a pesar que se presenta una reducción en el porcentaje de población privada de la libertad, mucho o poco, tiene que ver con los liberados bajo esta ley. "Hubo una reducción de población carcelaria del 21%, frente al 58% al inicio de la pandemia, pero por este decreto solo salieron 788 personas, es decir, no fue resultado de este", señaló.

Además, un documento entregado por la Procuraduría General de la Nación expresó que desde el 12 de marzo hasta el 8 de septiembre, fecha del último reporte entregado por el Inpec, las salidas carcelarias a nivel nacional obedecen a "un total de 29.187 PPL, como se verá más delante de manera detallada, en virtud del decreto 546 de 2020 corresponden a 942 y las restantes 28.229 corresponden a la aplicación de normatividad ordinaria”.

"Delitos como el hurto agravado, que corresponde a la excarcelación de un alto número de personas, no estuvo incluido dentro del decreto, esto demuestra que su objetivo no era descongestionar la población carcelaria", concluyó Manuel Iturralde.