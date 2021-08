General (r) Miguel Maza Márquez quiere salirse de la JEP

El general (r) Miguel Maza Márquez, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán radicó un oficio ante la Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que comunicó su intención de renunciar al tribunal.

Lo anterior, luego de que el tribunal especial no tomara competencia por el magnicidio del líder del Nuevo Liberalismo, considerando que no tiene relación alguna con el conflicto armado. Para Maza Márquez al ser ese el delito con mayor gravedad por el que lo condenó la Corte Suprema en única instancia no tiene sentido continuar en la jurisdicción.

Además, señaló que hizo uso de la garantía de la doble conformidad ante la Corte Suprema de Justicia para buscar revertir el fallo en su contra por ese homicidio.

Maza Márquez aclaró en el documento que ante la JEP seguiría considerando que es inocente en el magnicidio del líder del Nuevo Liberalismo y que tampoco se alió con paramilitares durante su paso por la comandancia del DAS. Por lo anterior, su aporte a la verdad no sería algo novedoso.

Incluso, el general (r) de la Policía radicó una petición ante la Corte Suprema de Justicia solicitando que, en la impugnación en garantía de la doble conformidad por el magnicidio, le fuese tenido en cuenta el delito de concierto para delinquir por sus alianzas con las Autodefensas, pero los magistrados se abstuvieron.

De acuerdo con los jueces en decisión de hace unos días, no pueden pronunciarse de fondo porque precisamente por ese delito es por el que sigue vinculado a la JEP.