Imputado médico general por acceso carnal violento contra una paciente en el año 2012

Debido a que ha pasado mucho tiempo y tanto víctima como victimario no viven en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, entre otros aspectos, no se le solicitó medida de aseguramiento; además no se cumplían con los requisitos constitucionales.

Por el delito de acceso carnal violento agravado en contra de una mujer que era su paciente, el médico Eder de Jesús Ariza Altamar, detenido por investigadores del CTI de la Unidad Local de Melgar (Tolima) a inicios de esta semana en Bogotá, fue imputado por la Fiscalía. El galeno no aceptó cargos.

(Lea en La W: Polémico caso de acoso sexual causa revuelo en Francia)

Los hechos que motivó esta diligencia judicial ocurrieron, según la denuncia, el 28 de marzo de 2012 en un centro médico del municipio tolimense de Melgar, al que acudió la víctima para una consulta que fue atendida por el hoy investigado, quien como médico general, al parecer aprovechándose de ello la manipuló indebidamente y la sometió a situaciones de índole sexual con el pretexto de estar realizando un procedimiento de rutina.

(Le puede interesar: Investigan supuesta violación a una mujer con problemas cognitivos en Aquitania, Boyacá)

No le fue impuesta medida de aseguramiento alguna, debido a que no se cumplen con los requisitos de ley, pero deberá seguir compareciendo al proceso.

(Lea en W: A la cárcel presunto abusador serial que acechaba a sus víctimas en el Parque Nacional)