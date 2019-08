Juez declaró ilegal la captura de conductor que arrolló a conductor de SITP

El juzgado octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá declaró ilegal la captura de José Mauricio Gil Velásquez, el conductor del campero que arrolló deliberadamente a un conductor de SITP.

Los hechos ocurrieron este miércoles en la carrera séptima con calle 84, cuando, después de un choque simple, el conductor del SITP se ubicó frente al campero para evitar la huida del conductor.

Los hechos fueron registrados en video por ciudadanos que, indignados por lo sucedido, lo publicaron en las redes sociales.

El conductor del campero fue capturado y en un principio se informó que sería procesado por lesiones personales. Sin embargo, la Fiscalía cambió esta determinación y el hombre ahora deberá responder por el delito de tentativa de homicidio.

El conductor del SITP fue llevado a la clínica Marly con trauma de tejidos blandos y en la mañana de este jueves fue dado de alta.

El juez declaró ilegal la captura al considerar que Gil no fue detenido en flagrancia y que el vídeo que circuló en redes sociales no tuvo cadena de custodia, por lo que no se considerará como elemento probatorio. Gil quedará Libre