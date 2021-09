Juez envió a la cárcel a alias ‘El Zarco’

El Juzgado Segundo Penal de Control de Garantías de Ibagué legalizó la captura de Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, quien fue extraditado desde España por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. De esta manera, se legalizó su captura en terrotorio colombiano.

Cuando se le pidió presentarse ante la audiencia, Castro Ramírez dijo que “Me tocó huir de Colombia porque yo denuncie estos hechos, mi familia no se encuentra en Colombia por eso no tengo ninguna residencia que nombrarle”.

“La operación para el traslado a Bogotá fue coordinada por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol con las autoridades ibéricas en Madrid”, aseguraron las autoridades sobre Castro Ramírez, quien cuenta con dos órdenes de captura e igual número de notificaciones rojas de Interpol en su contra.

Así, el exguerrillero del ELN arribó al aeropuerto internacional El Dorado en un vuelo comercial y en compañía de dos custodios, quienes hicieron su entrega ante las autoridades nacionales.

La Fiscalía 63 de la Dirección Especializada contra Violaciones a Derechos Humanos de Bogotá lo requiere también por concierto para delinquir.

En diálogo con La W, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se refiere a la llegada del exguerrillero a Colombia y aseguró que sí puede someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) si así lo desea.

"Tiene que hacer una solicitud al Gobierno de Iván Duque, nosotros somos respetuosos de la autonomía de las cortes", expresó el ministro a este medio.

Cabe recordar que Castro Ramírez es señalado por su presunta participación en el reclutamiento de 17 personas entre 2007 y 2008 quienes, bajo promesas económicas, fueron llevadas a lugares donde se encontraban tropas del Ejército Nacional. Estas personas fueron asesinadas y presentadas como ‘falsos positivos’, bajas legítimas en combate en operaciones militares.

Posteriormente, se había fugado de un centro carcelario en Colombia y huyó hacia España, donde fue ubicado y capturado por las autoridades de ese país. “Por trámites de orden jurídico fue puesto en libertad y luego recapturado”, sostuvo el director general de la Policía, general Jorge Luis Vargas Valencia.