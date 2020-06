Juez niega tutela de Diego Cadena contra el senador Roy Barreras

La Juez 18 Civil del Circuito de Bogotá decidió negar una acción de tutuela interpuesta por el abogado Diego Cadena contra el senador Roy Barreras, a raíz de unas declaraciones en el Canal del Congreso en las que dijo: "hay un viejo dicho que dice 'dime con quién andas y te diré quién eres', nosotros no andamos ni con ñeñes, ni con cayas, ni con cadenas".

La juez señaló en su decisión que el senador Barreras no empleó "ningún término deshonroso contra el promotor" y que la mención a los nombres de María Claudia Daza, José Guillermo "Ñeñe" Hernández y de Diego Cadena se usaron "para indicar el señor Roy Barreras no tiene vínculos con ellos".

"Aunque en comentario ciertamente alude a estas personas no por ello puede predicarse per se la vulneración alegada, pues como se dijo, solamente son empleados sus nombres para indicar que el señor Roy Barreras no tiene vínculos con ellos, siendo esto ajeno a los presupuestos que jurisprudencialmente se han abordado en cuento al contexto de los derechos fundamentales del buen nombre, honra y dignidad humana", se señala en la decisión.