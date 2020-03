Juez pide que investiguen al abogado de Francisco Ricaurte

Según el juez el abogado no asistió ni se conectó a través de video conferencia con el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao para la audiencia que se iba a adelantar este lunes, en la que iba a declarar el exfiscal Luis Gustavo Moreno.

El abogado Fajardo argumentó que su ausencia se debió a que presenta quebrantos de salud relacionados con una gripa y que ante un comunicado de los jueces de circuito de Bogotá había entendido que no se iban a realizar audiencias para evitar el Coronavirus.

Por su parte, Fajardo Manifestó "En los otros procesos, he designado apoderados suplentes, y cuando ello ha sido imposible, he aplazado esas otras diligencias, todo con el ánimo de que este juicio oral pueda ser tan célere como sea posible. Prueba de ello, es que para diciembre del año pasado, apenas tres meses después de iniciado el juicio, ya se habían practicado la inmensa mayoría de testigos decretados a la Fiscalía. La única razón por la que no se practicaron todos, radicó en problemas logísticos y/o procesales que la Fiscalía expuso y justificó cabalmente en ese momento....de tal manera que la actitud procesal de la defensa, como seguramente lo corroborarán las demás partes e intervinientes, ha buscado ser siempre, sin excepción, diligente y profesional. Tanto que, pese a que me encontraba con síntomas leves de resfriado común, me hice presente para realizar la sesión de juicio oral programada para el lunes 9 de marzo de los corrientes. Sesión que no se practicó por problemas de conexión con la cárcel en los Estados Unidos, pese a que esperamos cerca de tres horas a que se instalara la audiencia. Este solo hecho descarta de plano que la defensa buscara evitar que se hiciera la diligencia para la que, como se lo he manifestado al Despacho, estamos listos desde hace varios meses. "

"A las 9:51 de la noche se publicó el Acuerdo PCSJA20-11517, del Consejo Superior de la Judicatura, en la que comunicaba la suspensión de términos en rodos los procesos, exceptuando a los “Jueces de Control de Garantías y los Juzgados de Conocimiento que tuvieren audiencias con personas privadas de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente”. Por lo que se acordó: “suspender los términos judiciales en todo el país del 16 al 20 de marzo de 2020”.

Lo señalo con absoluta franqueza: la interpretación que de buena fe le di al mencionado acuerdo, implicaba que no se realizarían las audiencias, salvo en aquellos procesos con personas privadas de la libertad y las adelantadas por Jueces de Garantías." afirmó Fajardo.