Musa Besaile rindió su testimonio durante el juicio de Francisco Ricaurte

Besaile dijo en la audiencia que Ricaurte le dijo que el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, había sido nombrado por el exfiscal general Néstor Humberto Martínez porque el exmagistrado Leonidas Bustos, lo había metido "allá por unos acuerdos que hicieron".

Lea en La W: Las revelaciones de Musa Besaile ante la JEP

Según Besaile en dicha ocasión Ricaurte lo citó para hablar sobre un proceso de Mara Bechara, familiar del exsenador.

"Me dice él, (Ricaurte) me enteré que detuvieron a tu suegra, Mara Bechara, la dueña de la universidad, y te llamé porque tengo la persona clave para eso. El proceso de Mara Bechara lo lleva Gustavo Moreno, o una la oficina que pertenece al resorte de Gustavo Moreno y tú sabes que Gustavo Moreno está de fiscal anticorrupción...Él me dice, usted sabe que Gustavo Moreno lo metió Bustos allá por unos acuerdos que hicieron", dijo Besaile.

Besaile anticipó que en la JEP contará sobre la corrupción en FONADE y la relación de esta entidad con el exmagistrado Ricaurte.

Según el exsenador Ricaurte intervino para que le entregara 2.000 millones de pesos a Gustavo Moreno, para que lo defendiera en un proceso de parapolítica.

"Ricaurte me dijo te he citado aquí porque me he enterado de que el proceso de parapolítica que tienes en la Corte me he enterado de que va muy mal llevado, te quiero ayudar. y te llamé porque te quiero recomendar a un abogado experto en esos temas, que lo hemos recomendado en otros temas de parapolítica y ha sido exitoso, se llama Gustavo Moreno, tu fuiste al lanzamiento de su libro. Es un hombre muy bien relacionado, pero además es muy cercano al magistrado Leonidas Bustos, igual quien tiene tu proceso es el magistrado Gustavo Malo, que yo ayudé para que entrara a la Corte Suprema de Justicia", contó el excongresista.

Asegura que, posteriormente, Moreno lo citó en un hotel en donde le dijo que "el magistrado Ricaurte me ha pedido que te ayude en tu proceso de parapolítica que va muy mal llevado en la Corte Suprema, al igual que el proceso del senador Julio Manzur que también va muy mal llevado. Pero para ayudarte tu te tienes que dejar asesorar por mi".

Al final se su declaración que un funcionario de presidencia, cuyo nombre no reveló, le ayudó con su proceso.

Agregó que alguien le contó que lo iban a capturar, y fue cuando lo buscó al alto funcionario del estado que le ayudó a saber cómo iba su proceso.

Le puede interesar: Denuncian que excandidato al Concejo acusado de violar a un niño podría quedar en libertad