Las razones por las que miles de medusas llegaron a las playas de Palawan, Filipinas

Un video captó la gran cantidad de animales que inundó una de las playas más turísticas de la zona de Palawan, Filipinas.

Debido a que las personas no están visitando las playas por la cuarentena, los animales han rotornado al lugar pues al no haber humanos pueden nadar con tranquilidad.

Esta situación fue grabada y publicada en Twitter por el investigador y cofundador del Jellyfish Stings Project de Filipinas, Sheldon Rey Boco.

Por ahora, se encuentran averiguando exactamente las razones por las que se dio esta "inundación" de medusas.

Jellyfish certainly are not affected by #COVID19 restrictions. Here is a bloom of #jellyfish medusae of the tomato 🍅 jelly, Crambione cf. mastigophora in El Nido, S. Philippines 🇵🇭

🎥 Alimar Amor 23 March 2020 pic.twitter.com/5avr1ptJdy