Acusan a Rodolfo Hernández de presunta participación política

En el canal regional Tro se realizaba un debate con los ocho candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga y en medio de ese debate, el mandatario de la capital de Santander, Rodolfo Hernández, apareció en varias ocasiones en las pautas publicitarias invitando a la ciudadanía a que se votara por el “alcalde de los ciudadanos” y no por la corrupción.

Lo curioso de toda la polémica que se ha desatado con este comercial, es que el slogan de Juan Carlos Cárdenas , candidato a la alcaldía de Bucaramanga que se lanza de manera independiente por el movimiento “ciudadanos libres” es “ el alcalde de los ciudadanos”, frase que usó Rodolfo Hernández en estas pautas publicitarias en medio del debate.

"Como alcalde de Bucaramanga estoy en la obligación de advertirles a todos que los politiqueros están comprando votos a 250.000 pesos por casa, no voten por un alcalde politiquero, voten por un Alcalde de los Ciudadanos”, decía el comercial con subtítulos.

La W pudo conocer que este video en el que aparece Rodolfo Hernández, es una Pauta política pagada por el candidato Juan Carlos Cárdenas.