Agarrón entre políticos boyacenses por crítica de Petro a alcaldesa de Bogotá

El exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya y los congresistas Wilmer Leal, del Partido Verde y César Pachón, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), sostuvieron fuerte enfrentamiento en redes sociales, tras las críticas del excandidato presidencial, Gustavo Petro a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“Cuando la papa está lavada y en bolsa plática, es señal que es papa de intermediarios y no la que vende directamente el campesino”, dijo Petro acompañando en su red social de Twitter acompañando una foto de López con una bolsa del tubérculo al hombro.

Por su parte, el exgobernador Carlos Amaya, respondió: “Senador, como debe saberlo, la mejor forma de que pequeños productores sean competitivos es asociándose y agregando valor a sus productos. Por eso, se entregaron lavadoras a asociaciones y hoy venden papa lavada. Y lo simple es que UD hoy sea #BuenaPapa y salga a comprarles”.

Al paso le salió, el representante a la Cámara, César Pachón, refutó: “¿Quieren ver que esas lavadoras de papa no fueron gestión de la Gobernación de Boyacá? ¿Lo muestran ustedes o nosotros @CarlosAmayaR @Wilmerlealp?. Que no le mientan al país, hagan política sana. Con datos. Con cifras. Chévere si suman, pero no le mientan al campesino”.

Sin embargo, el congresista Wilmer Leal, al señalar: “En los últimos años, en Boyacá se viene trabajando por mejorar la competitividad. Hay que seguir por ese camino. Que al representante @CesarPachonAgro, sólo le sirva la desinformación, la mentira y el engaño, es otra cosa”.