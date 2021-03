Alcalde de Barbosa sobre docentes: "se la están ganando sentados sin ir a trabajar"

Se desata otra polémica en Santander con las declaraciones recientes que hizo Víctor Camacho, alcalde de Barbosa, en el que tildó a los docentes de que no están haciendo fuerzas para regresar a las aulas de clase bajo la modalidad de alternancia.

Una de las declaraciones que causó revuelo fue cuando el mandatario dijo que los profesores están ganando sus sueldos estando en la casa, " sin ir a trabajar".

"Un llamado de atención con todo el respeto, la alternancia es muy importante, si no nos ayudan a presionar a los profesores, a algunos directivos, le están haciendo el quite a esa responsabilidad que es educar a nuestros hijos, lo digo con respeto, debemos hacernos sentir, ellos muy cómodos, con todo el respeto, se la están ganando sentados sin ir a trabajar, esa es la verdad, verdadera, no podemos permitir eso, esa situación de dejar los niños en las casas están dejando más problemas, violencia intrafamiliar, así que debemos presionar para que la alternancia sea una realidad".

Esto fue rechazado de inmediato por Fecode. Desde este gremio se dijo que las declaraciones del mandatario son injuriosas e irresponsables.

"Una voz de protesta por las palabras irresponsables y calumniosas que hace el señor alcalde hacia los maestros, no es cierto, se respeta, no hemos parado de laborar un día, el Gobierno nacional vulneró y usurpó las vacaciones, hemos colocado nuestros propios recursos para cumplirle a los niños, no sea irresponsable, se respeta, no puede venir a estigmatizar lo que hace el Centro Democrático, aquí se respeta", dijo Nelson Alarcón, director ejecutivo de Fecode.