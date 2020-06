Alcalde de Socotá pidió renuncia al cargo por falta de medidas de seguridad de la UNP

El alcalde de Socotá (Boyacá), William Correa, dice que su vida y la de su familia corren peligro en un territorio donde hay alta presencia del ELN y disidencias de las Farc, y a pesar de ganarle una tutela al Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que se le garantice medidas urgentes, apenas le dieron un botón de pánico y un chaleco antibalas.

“Una acción de tutela, me favoreció mis derechos, donde el Consejo Superior de la Judicatura le dicen a la UNP que me debe proteger mi vida y mi libertad. La Policía de Boyacá invocan unos riesgos de mi vida y de mi familia, pero la UNP simplemente me da un botón de pánico y un chaleco antibala, desafortunadamente hay funcionarios que no me han contestado mis derechos desde febrero, marzo, abril y mayo”, dice Correa.

A inicios de abril de 2020, Correa denunció alta presencia del ELN en zona rural y de milicias en el sector urbano de su municipio lo que generó acompañamiento del Ejército y de la Policía, hecho que, según Correa, los actores armados de la provincia de Valderrama van cobrar con vidas.

“Yo aspiro a que no sea mi vida, a raíz de eso yo le solicité en el Consejo de Seguridad al gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, mi renuncia o en su debido momento una licencia para desplazarme a Bogotá, para poder proteger mi vida y la de mi familia”, dice.

Según el mandatario de Socotá le insistió ministro de Defensa, a quien calificó de diligente que “la vida de una persona no depende de un funcionario de la UNP caprichoso”

Solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a los entes de control vigilar “a quién le dan los cargos, porque es imposible un alcalde en estas circunstancias este yendo a las veredas más lejanas y solo nos den un botón de pánico”.

Correa reto al director de la Unidad Nacional de Protección a que fuera a Socotá con un botón de pánico y “viviera la vida que nos toca a nosotros, sino es porque la comunidad nos cuida, hoy es una muerte anunciada”.

Reconoció que el ministro de Defensa envió fuerza pública, pero advierte: "mañana o pasado la retiran y nosotros nuevamente quedamos aquí”, dijo Correa al señalar que envió una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, lamentó que él, como alcalde del partido Centro Democrático tenga que escribirle al presidente de la República, al ministro de Defensa, para que le den seguridad.