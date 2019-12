Alcalde electo de Cartagena se retracta para conjurar nuevos carcelazos

Tal como lo solicitaron dos jueces y “para evitar un desgaste innecesario a la institucionalidad”, el alcalde electo de Cartagena, William Dau Chamatt publicó en sus redes sociales dos retractaciones de señalamientos que ha hecho en contra del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay y del cuestionado empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca.

Con las dos cartas, que también serán presentadas ante los jueces, Dau Chamatt busca conjurar más carcelazos como el que acaba de pagar de tres días, precisamente por un desacato a una tutela en el proceso que le siguen por su puesta injuria y calumnia en contra del gobernador Turbay.

“Cumplo con las retractaciones porque, aunque me tenga que tragar mi orgullo, mi mayor responsabilidad es con el pueblo de Cartagena y eso está por encima de mi orgullo y tengo que dejar atrás esas situaciones para empezar a gobernar a partir del primero de enero. Y yo sé que me tengo que morder la lengua y lo haré cuantas veces sea necesario, porque tengo que gobernar es por el bien de más de un millón de cartageneros”, expresó el alcalde Dau.

Lea además: Dau, alcalde electo de Cartagena, llegó a la Policía para pagar tres días de arresto.

Estas retractraciones se conocen justo en medio de una solicitud del gobernador Turbay de un nuevo arresto contra Dau por seis meses

Estas son las dos retractaciones:

Sobre ‘La Gata’: “Si me toca disculparme lo haré”

El mandatario también se refirió a la denuncia por injuria y calumnia que presentó en su contra un abogado de Enilce López, alias ‘La Gata’ (condenada por homicidio y por concierto para delinquir), luego de que él sugiriera que ella estaba detrás de mantener poder en la ESE Cartagena de Indias.

Señaló que estudia la posibilidad de retractarse alegando que no tiene pruebas sobre lo expresado en relación con ‘La Gata’.

“Ya me enviaron una copia de la denuncia que me puso el abogado de Enilce López, la honorable Gata, posiblemente termine disculpándome por faltar a la honra y el buen nombre de una señora que está actualmente condenada a 20 o 40 años por asesinato y si me toca disculparme, me tocará disculparme”, expresó Dau.

Lea también: Abogado de 'La Gata' anuncia que denunciará a alcalde electo de Cartagena.

Sin embargo, detalló que pedirá a las autoridades “que vigilen las condiciones bajo las cuales ella está pagado su condena, si es o no cierto que ella recibe visitas cuando quiere y cuando quien quiere, si es o no cierto que ella sale de su lugar de corrupción sin que nadie le ponga trabas, son muchas las dudas”.