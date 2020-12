Alcalde William Dau en líos por alumbrado navideño de Cartagena

Continúan las críticas en torno al gobierno Dau, esta vez por el alumbrado navideño contratado con la Empresa de Servicios Públicos Sabaneta EAPSA, la misma organización que colocó las luces navideñas en San Andrés. En el caso de Cartagena y según el Concejo de esta ciudad, el mandatario contrató esta empresa sin contar con la disponibilidad presupuesta que debe incorporarse a través de la corporación edilicia, para poder pagar los gastos de dicho contrato.

Además, a la fecha, Sabaneta no ha recibido el pago del convenio correspondiente a $1.500 millones de pesos, porque el concesionario Iluminemos Cartagena quien es el ordenador del gasto de lo que se recoge en una fiducia por concepto de impuestos de alumbrado público, al parecer no fue informado de dicho convenio y la Alcaldía no puede disponer de estos dineros sin su autorización.

De igual forma los socios del concesionario hacen algunas salvedades para desembolsar el dinero, con las cuales la Fiducia no se compromete.