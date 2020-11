Así buscarán revocar el mandato del alcalde William Dau

En diálogo con W Radio, el abogado y exalcalde de Cartagena, Rodolfo Díaz, explicó por qué decidió liderar el comité que busca revocar al alcalde de esa ciudad, William Dau Chamat, asegurando que hay un “descontento generalizado” con la forma en la que ha gobernado estos primeros once meses.

Según Díaz, Dau no presentó un plan de gobierno claro y “hasta ahora no se conoce cuál es el Plan de Desarrollo, dónde está, no lo conocemos”.

Aunque no dio detalles de quiénes lo apoyan en este proceso, señaló que se trata de intelectuales, empresas privadas y profesionales que están cansados de la forma en la que Dau viene dirigiendo las riendas desde el Palacio de la Aduana.

“Es un reality show lo que él está haciendo. Vive de pelea en pelea y por más que los jueces le han pedido retractarse por insultar a la gente no deja de hacerlo. Hoy no pude entrar a su universidad, porque insultó a las directivas y ahora le abren un disciplinario en la Procuraduría, precisamente por eso”, expresó Díaz.

La W contactó al alcalde William Dau, quien prefirió no referirse al aire a este tema de revocatoria. Llamamos a su secretario de Interior, David Múnera y, aunque confirmó que estaría al aire, nunca contestó las llamadas a la hora de la entrevista.