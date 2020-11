El único concejal aliado del alcalde de Cartagena se declara independiente

El concejal del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Javier Julio Bejarano, el único cabildante que se había declarado de gobienro, en alianza con el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, anunció este lunes su declaratoria de independiente ante reiterados insultos del mandatario.

La carta en la que MAIS oficializa la decisión del cabildante Julio Bejarano se conoce un par de días después de que Dau se despachara en El Universal en contra del concejal. En declaraciones a ese medio, el alcalde cartagenero volvió a señalar a Julio Bejarano de cobarde y se refirió a él en términos groseros.

“Él pregunta que en qué me gasté los dos billones de pesos de presupuesto, eche acaso él no es concejal, él puede pedir esta información a la Secretaría de Hacienda, pero al cuestionar así públicamente lo que está insinuando es que yo me la estoy robando. Mucho hijo de puta, grandísimo hijo de puta porque con ese comentario él insinúa que hay malversación del presupuesto”, expresó Dau, en respuesta a los cuestionamientos que el concejal le ha hecho en redes sociales.

Antes, Julio Bejarano le había cuestionado en redes sociales al alcalde Dau que hubiera decidido contratar el alumbrado público de la ciudad a través de un contrato administrativo y no por medio de una licitación pública, como el mismo mandatario lo había anunciado.

En la carta en la que MAIS hace oficial que su concejal se declara independiente del Gobierno de Dau detalla que el alcalde no ha querido tener canales de comunicación con esa colectividad, a pesar de que lo han apoyado votando positivamente la mayoría de los proyectos que ha presentado en el Concejo.

“Desde el inicio fue muy difícil establecer canales de comunicaciones oficiales que permitieran establecer una agenda pública de trabajo en beneficio de la ciudadanía, nunca se comunicaba por parte de la administración los Proyectos de Acuerdo que se presentaban en la corporación, ni se tenían en cuenta a las posturas políticas”, se lee en la misiva.

También precisan que “MAIS seguirá apoyando dentro del Concejo Distrital todas las iniciativas que sean en pro de la ciudadanía y seguirá realizando el control político tal como lo exige la Ley y la Constitución”.

Esta es la carta completa de MAIS:

