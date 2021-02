Alcaldes de Santander comenzaron a cumplir días de arresto por un desacato de tutela

Desde hoy Rubén Darío Villabona, alcalde de Rionegro y Jairo Demis Toquica Aguilar, alcalde de Puerto Wilches, comenzaron a asumir los cinco días de arresto y una multa de cinco millones de pesos por una orden que dio un juez de Bucaramanga al desacatar un fallo de tutela interpuesto por pescadores en el año 2017.



Aumentaron a cinco los municipios de Santander con calamidad pública

La acción de tutela pedía salvaguardar y garantizar los derechos de un medio ambiente sano y una condición digna y trabajo de las comunidades de Salinas en Ríonegro y en la vereda Caño Grande en puerto Wilches.

Esto, porque los afectados señalaron en la circular judicial que, en esa época, la pesca artesanal se vio seriamente afectada al realizar construcciones de haciendas en esas zonas.

Atlético Bucaramanga pide presencia de público en el estadio Alfonso López

Los cinco días de arresto y la multa también la deberán asumir funcionarios de las autoridades ambientales de Santander, CDMB, y CAS y los personeros de las dos localidades.

"No comparto esta decisión del incidente de desacato, es una actuación del gobierno anterior que no surtió, estaré radicando el acción de tutela, espero que en derecho me ampare lo solicitado, eso fue en el 2017", dijo Rubén Darío Villabona.