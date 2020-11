Arranca tercera jornada de exhumaciones en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba

Unos 15 funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz iniciaron con la ubicación de los puntos. Durante la mañana de este lunes 9 de noviembre se adelantarán las excavaciones en dos lugares específicos del cementerio, uno en el costado oriental y otro al occidente. Estas actividades se desarrollarán hasta el próximo viernes 13 de noviembre.

Lea en La W: Atentado contra estación de Policía en La Macarena (Meta) dejó dos heridos

El magistrado Alejandro Ramelli, quien está liderando la diligencia leyó el auto para dar vía libre a las actividades y entre ellas se hizo énfasis en que en esta jornada no se va notificar el resultado de las exhumaciones que se hagan durante la semana para no generar falsas expectativas, ni revictimizar a quienes todavía no saben qué pasó con sus familiares.

Le puede interesar: En una rumba cayó alias "Cachorro", uno de los más buscados en Medellín

La JEP continuará con las inspecciones en algunos puntos que ya estaban identificados desde febrero y adicional a eso se espera verificar el testimonio de un compareciente que entregó datos de la ubicación que coincide con algunos de los que ya estaban señalados.

Alonso Pío Fernández Angarita procurador Primero Delegado de intervención ante la JEP explicó que se tienen identificados 11 puntos en el cementerio qué fueron ubicados durante una visita que realizaron el pasado sábado 7 de noviembre y advirtió que todavía no hay claridad de cuántos restos podrían encontrarse en esta diligencia.