Arzobispo de Cali pide al gobierno compromiso para detener las masacres

El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, comparó las masacres ocurridas recientemente en el país, con el Cristo negro de Bojayá, símbolo de las víctimas de uno de los peores hechos violentos en la historia de Colombia.



Durante la ceremonia de peregrinación de la imagen que estará por unos días en el Valle del Cauca, el alto jerarca de la iglesia católica en la ciudad, afirmó que el cuerpo de la escultura religiosa representa a las víctimas de una matanza a la que ha llamado venganza genocida.



"Es una venganza que está enquistada en el pueblo desde hace muchos años, en donde cada que se firma un acuerdo se monta inmediatamente el fusil de la venganza, eso no es de ahora tristemente, pero es de ahora de los partidos y movimientos sociales que han instigado la venganza, que no salen de su intransigencia", dijo el arzobispo de Cali.



Monseñor, quien afirmó que la paz ha tenido un retroceso durante el gobierno del presidente Iván Duque, le pidió al Estado colombiano verdadero compromiso para detener los asesinatos múltiples.



"yo espero que en estos dos años que le quedan al gobierno duque nos convoque a dar un paso adelante pero que se comprometa a detener esas masacres, un país en esta situación debería estar volcado con todos su fuerza pública, con todos sus instrumentos a controlar los cruces de vías, el tránsito de armas", agregó.



Ante las críticas recibidas por sus constantes declaraciones contra el gobierno, señaló que su intención no es controvertir con sectores políticos.