Así regirán las medidas en Córdoba durante el puente de Reyes

En 29 de los 30 municipios de Córdoba, el decreto de toque de queda y ley seca fue adoptado para prevenir los contagios de COVID-19, pues según el gobernador Orlando Benítez, las citadas medidas se hacen necesarias para salvaguardar la salud de los ciudadanos.

El toque de queda empezará a regir el viernes 8 de enero y se extenderá hasta el día 11 del mismo mes. Asimismo, se informó que aplica para todos los municipios del departamento, exceptuando a Montería que, aunque también decretó esta restricción, maneja sus propios horarios.

De acuerdo con las autoridades, el toque de queda empezará a las 8:00 p. m. y finalizará a las 10:00 a. m. del día siguiente (cada día). Para el caso del lunes 11 de enero, iniciará a la misma hora y terminará a las 6:00 a. m. del martes 12 de enero.

Teniendo en cuenta lo anterior, habrá toque de queda desde las 8:00 p. m., hasta las 10:00 a. m. los días 8, 9 y 10 de enero, y de 8:00 p. m. del día 11 de enero a 6:00 a. m., del día 12 del mismo mes.



Cortesía.

Mientras, la ley seca regirá en el departamento desde el viernes 8 de enero a partir de las 6:00 p. m., hasta el martes 12 de enero a las 5:00 a. m.

Sin embargo, esta medida será flexible en el sentido de que se permitirá la venta, distribución y expendio de bebidas alcohólicas a través de domicilios y plataformas digitales.

Por otra parte, las autoridades en Montería establecieron medidas para este puente de Reyes de la siguiente manera:

La medida de toque de queda, rige a partir de hoy viernes 8 de enero y se extiende hasta el martes 12 de enero y se aplicará por cada día, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.



Cortesía.

De acuerdo con el decreto departamental 0007 del 7 de enero de 2021, rige ley seca en todo el territorio cordobés, desde las 6:00 p.m. del viernes 8 de enero a las 5:00 a.m. del martes 12 de enero. Para el caso de Montería, no habrá excepción en la venta y no se permitirá su distribución ni comercialización por domicilio ni plataformas digitales.

Pico y Cédula:

Así mismo, el decreto emitido por la alcaldía de Montería, estableció un nuevo pico y cédula para el ingreso a supermercados, almacenes de cadena, establecimientos comerciales, entidades bancarias, entidades financieras, notarías y centros comerciales, desde el 12 de enero hasta el 31 del mismo mes, así:

Semana del martes 12 al 17 de enero de 2021:

Jornada AM de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.

Impares: 1,3,5,7 y 9.

Jornada PM de 1:31 p.m. a 8:30 p.m.

Pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

Semana del lunes 18 al 24 de enero de 2021:

Jornada AM de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.

Pares: 0, 2, 4, 6 y 8

Jornada PM de 1:31 p.m. a 8:30 p.m.

Impares: 1,3,5,7 y 9.

Semana del lunes 25 al 31 de enero de 2021:

Jornada AM de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.

Impares: 1,3,5,7 y 9.

Jornada PM de 1:31 p.m. a 8:30 p.m.

Pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

El alcalde de la ciudad de Montería, Carlos Ordosgoitia, dijo que “hemos visto relajación en los protocolos en algunos sectores, hoy vemos lo que sucede en Bogotá, Cali y Medellín, donde la ocupación llegó a un nivel crítico; con estas medidas buscamos mantener los indicadores controlados, pero es fundamental el comportamiento individual, usar el tapabocas, mantener el distanciamiento físico y el lavado de manos”.

Cabe recordar que el departamento de Córdoba se encuentra en alerta naranja tras la ocupación de UCI que registraría un 57,66% según el último reporte.