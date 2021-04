Autoridades de salud de Caldas quieren evitar llegar al triage ético en las UCI

La crítica situación que vive el departamento a raíz de la ocupación de camas en Unidades de Cuidado Intensivo es una señal de alarma para las autoridades sanitarias, pues quedan escasos recursos para resolver una demanda masiva sea o no por COVID-19. Evitar llegar al extremo de tener que recurrir a un triage ético es la meta. Sin embargo, se necesita de mayor conciencia de la comunidad.



El director de la Territorial de Salud, Carlos Iván Heredia, sostuvo que para el personal de la salud sería muy difícil tener que empezar a evaluar expectativas de vida, patologías, comorbilidades, indicadores médicos, exámenes paraclínicos y que basados en ello se deba decidir quién sí y quién no merece una cama UCI.



"Debemos evitar a toda costa tener que llegar al triage ético. Eso implica aplicar unos criterios para tomar decisiones frente a los pacientes que demanden una cama UCI, y nosotros los prevencionistas y todo el talento humano solo pensamos en salvar vidas. Para eso no se debe pensar en uno u otro criterio", manifestó el funcionario.

Si bien el departamento no ha tenido que llegar a esta situación, las autoridades reconocen que sumado a un eventual traslado de pacientes, el triage ético es otra posibilidad que se contempla ante el aumento de contagios.



"Todos merecen ser salvados desde que tengan esa oportunidad, por eso la invitación es que nos cuidemos y no tengamos que llegar a tomar alguna decisión de esas. Eso no debe pasarle a la sociedad caldense y una buena parte de evitarlo está en nuestras manos", aseguró Heredia.



Evitar aglomeraciones, usar el tapabocas en todo momento, lavarse continuamente las manos y evitar salir de casa son las medidas más efectivas para ayudar al sistema de salud y preservar la vida del mayor número de caldenses posible.

