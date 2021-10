“Bandidos”: abogado Montaña les grita a funcionarios de la Alcaldía de Cali

Una acalorada discusión que terminó a los gritos fue protagonizada por el abogado Elmer Montaña y dos funcionarios de la Alcaldía de Cali, entre ellos el secretario de Paz, Danis Rentería.

La bochornosa escena, que quedó grabada en video, se generó en la plazoleta Jairo Varela, en medio de un encuentro entre miembros de la Administración municipal y un grupo de carretilleros de la ciudad que reclaman automotores de carga a cambio de sus vehículos de tracción animal.

El abogado Montaña, quien representa a los conductores de las carretillas, se alteró cuando uno de los funcionarios, que hace parte de la Secretaría de Gobierno de Cali, pide la palabra.

El jurista señala que sus argumentos carecen de la verdad y que no es democrático que lo silencie.

El tono de la discusión subió cuando Montaña le reclama al funcionario por no atender a los carretilleros en su oficina. “¿Por qué no nos cita en la Administración municipal, ¿por qué se viene esconder acá? Esa no es la manera”, gritó.

Cuando el secretario de Paz, Danis Rentería, intenta mediar la situación, nuevamente el abogado levanta el tono de su voz y califica a los funcionarios de bandidos.

“Ustedes los están engañando, ustedes no merecen respeto porque son unos bandidos”, recalcó el abogado.

Rentería, notablemente molesto, le exige respeto al abogado mientras es detenido por los carretilleros, que intentan evitar una confrontación mayor.

Finalmente, el hecho no pasa a mayores. Sin embargo, continúa la polémica por el contrato firmado entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la empresa Impretics, que pretende orientar a los conductores de carretillas en nuevas actividades económicas.

Según el abogado Montaña y el concejal Fernando Tamayo, hay varias irregularidades en dicho convenio, que tiene un valor de 3.1500 millones de pesos.