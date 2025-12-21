“Saludamos el anuncio, pero pedimos más”: Defensora Iris Marín sobre cese al fuego unilateral de ELN

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció frente al anuncio de un cese al fuego unilateral por parte del ELN, una medida que, según la organización armada, entrará en vigor a la medianoche del 24 de diciembre y se extenderá hasta la medianoche del 3 de enero de 2026.

Para la Defensoría, el mensaje genera un alivio inicial, pero también profundas preocupaciones por los antecedentes de incumplimiento y la persistencia de afectaciones a la población civil.

“Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia”, afirmó Marín, al advertir que, aunque el ELN menciona la obligación de respetar a la población civil, en sus acciones se siguen observando daños sostenidos contra comunidades en distintas regiones del país.

La defensora sostuvo que un verdadero gesto de coherencia por parte del grupo armado debería traducirse en acciones concretas, como la liberación incondicional de todas las personas que permanecen secuestradas. “No basta con el anuncio. Se requieren hechos verificables que demuestren un compromiso real con la vida y la dignidad humana”, subrayó.

Marín también pidió que el cese de hostilidades se extienda a los enfrentamientos con otros grupos armados ilegales, teniendo en cuenta que el ELN mantiene confrontaciones activas en varias zonas del país. “A esos otros actores también les pedimos el mismo alivio para las comunidades, especialmente en esta época de fin de año”, indicó.

El pronunciamiento de la Defensoría se da pocos días después de que el ELN convocara un paro armado de 72 horas, durante el cual se reportó la instalación de explosivos en vías, la colocación de banderas alusivas a la organización y ataques contra guarniciones militares. Entre estos hechos se destacó un ataque en Villanueva, La Guajira, que dejó siete militares muertos.

La defensora recordó además que hace un año el ELN realizó un anuncio similar que no se cumplió. “En enero continuaron sin piedad los ataques a la población. En el Catatumbo, por ejemplo, declararon una guerra que provocó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia, infundiendo miedo generalizado en miles de personas inocentes”, señaló.

Marín concluyó reiterando el llamado de la Defensoría del Pueblo: “Saludamos el anuncio, pero pedimos más”.

