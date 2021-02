Barranquilla completa vacunación del primer lote a personal de la salud

Este martes 23 de febrero se completó la aplicación de las primeras vacunas contra COVID-19 en Barranquilla.

Del 18 al 23 de febrero se lograron aplicar 2.524 dosis (98,98% de rendimiento) de las 2.556 vacunas que el Ministerio de Salud destinó a la ciudad para el personal de la salud de primera línea de atención de la pandemia.

La primera dosis se aplicó a Liseidis Pérez, una empleada del área de desinfección y limpieza del CAMINO Adelita de Char, el pasado 19 de febrero.

De las 32 dosis que no pudieron ser aplicadas al personal de salud de primera línea de atención, se restan 6 dosis de 1 vial que fue separado del lote recibido por el Ministerio de Salud debido a una no conformidad.

Las 26 dosis restantes no aplicadas (1,02%) se presentan debido al rendimiento contenido en viales. Los lineamientos establecen que de cada vial de la vacuna Pfizer que suministró el Gobierno nacional a Barranquilla se pueden extraer hasta 6 dosis de la vacuna. Sin embargo, cuando la cantidad de la vacuna que quede en el vial no es suficiente para obtener la dosis completa, que es de 0,3 ml, no puede ser utilizada con el volumen sobrante.

“En cada vial de la vacuna Pfizer se pueden extraer hasta seis dosis de la vacuna; sin embargo, cuando la cantidad de la vacuna que quede en el vial no es suficiente para obtener la dosis completa que es de 0,3 ml, no será útil ese remanente", explicó el secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza Charris.



En Barranquilla se espera la llegada de otras 2.831 vacunas de Sinovac para iniciar la vacunación a los adultos mayores de 80 años.