Cali evalúa implementar nuevamente el 'pico y cédula' ante una tercera ola de la pandemia

Tras una reunión entre las autoridades de salud de Cali, Candelaria, Palmira, Yumbo, Dagua y Jamundí, en la que se analizó la situación epidemiológica de los municipios de cara a la tercera ola de la pandemia del COVID-19, el alcalde Jorge Iván Ospina, anunció que la capital vallecaucana podría volver a implementar el 'pico y cédula' para controlar la aglomeración de personas en lugares como supermercados, centros comerciales y bancos.

Aunque el mandatario no especificó cuándo entraría en vigencia la medida, se prevé que antes del fin de semana se dicten las directrices por parte de la administración municipal.

Ospina advierte que varios sectores de la sociedad han relajado las medidas frente al coronavirus, situación que le atribuye a la falsa sensación de seguridad por el proceso de vacunación.

"Muchas de las personas no han recibido la segunda dosis, por tanto no existe inmunidad y muchos grupos poblacionales aún no han sido vacunados, mientras tantos tenemos al COVID ahí y la Semana Santa podría ser el elemento donde se aumente la transmisión y podamos tener muertes", señaló.

El burgomaestre, quien expresó su preocupación por el leve aumento de la ocupación de camas UCI, recomendó a la ciudadanía evitar viajar durante la semana mayor y tomar precauciones durante las actividades religiosas.

"Queremos que la Semana Santa sea un espacio pedagógico, no existan aglomeraciones, no exista la posibilidad de contagio directo y se suspenda cualquier tipo de procesión", agregó.

Sobre la posibilidad de unificar las medidas con los municipios que conforman el área metropolitana de Cali, el alcalde señaló que cada decisión corresponde a la categoría y a la realidad de cada territorio.

En la capital vallecaucana fue decretado el estado de alerta naranja ante el posible repunte de casos de coronavirus, que se suma a las emergencias causadas por la temporada de lluvias.