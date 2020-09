Cali tendría un alumbrado navideño móvil

Faltando tres meses para diciembre y el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, pone sobre la mesa la discusión de modificar el tradicional alumbrado navideño.



El mandatario propone la iluminación de carrozados, camiones, gualas y bicicletas, que visiten las comunas de la ciudad, llevando un espectáculo de luces a los ciudadanos.



La decisión fue tomada, ante el inminente riesgo de contagio de Covid-19 en los actos de aglomeración de personas.



"Me imagino fiestas de luces con drones, con una propuesta lumínica de fuerza. No podemos tener un alumbrado navideño que congregue 30 mil personas por día, durante 30 días y de repente sea un foco de contagio", dijo Ospina.



La propuesta del alcalde Cali ha generado cientos de comentarios de la ciudadanía en redes sociales, algunos a favor y otros en contra.

Entonces no entiendo el concepto nueva normalidad , la vida debe seguir y de no hacer el alumbrado sería otra quiebra más para miles de familias cálelas que viven de esa época , las aglomeraciones sirven en el mío pero no en el alumbrado ya es hora de unificar y seriedad