Campesinos desplazados suspendieron el retorno a sus veredas en Ituango

Aunque las autoridades anunciaron que este viernes comenzaría el retorno voluntario de algunos de los campesinos que fueron desplazados de 31 veredas de Ituango, el alcalde Mauricio Mira confirmó que durante las últimas horas, los habitantes de esta zona desistieron por ahora de regresar a sus territorios.

El mandatario local explicó que “en horas de la noche nos reunimos para indicar cómo íbamos a hacer el retorno y algunos de ellos dijeron que no se sentían con la seguridad de volver al territorio hasta que no los llamaran nuevamente quienes los amenazaron y al final decidieron todos que no se iban a devolver”.

Según las peticiones que le manifestaron los labriegos a la administración local, necesitan la presencia de un organismo neutral como la ONU o La Cruz Roja, que sirvan como garantes para evitar hechos de violencia en sus veredas.

Las más de 4.000 personas que permanecen en albergues del casco urbano, sostienen que las disidencias de las FARC, lideradas por alias Camilo, los obligaron a abandonar sus tierras por medio de mensajes de texto. Por su parte, el alcalde manifestó que en ese momento no hay graves alteraciones al orden público que impidan el retorno de los desplazados.