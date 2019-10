Candidato a la Alcaldía de Cali, Jorge Iván Ospina, finaliza su huelga de hambre

Luego de sumar más de 72 horas en huelga de hambre, el exsenador y candidato a la alcaldía de Cali, Jorge Iván Ospina, decidió finalizar el ayuno y retirar su campamento de la plazoleta Jairo Varela, el cual había levantado el pasado jueves cuando se conoció que fue llamado a juicio por las presuntas irregularidades en un contrato de publicidad firmado cuando fue alcalde de la capital vallecaucana.

El aspirante por el partido Alianza Verde, aseguró que la decisión de concluir la protesta estuvo motivada a la intervención de la Iglesia y sus seguidores, quienes le pidieron regresar a las calles a liderar la campaña.

“Durante estos días de reflexión y de ayuno, me llamó monseñor Darío de Jesús Monsalve y me dijo que el ayuno que he hecho es de valientes, pero no podía continuar y exponer mi vida. Además de otros amigos nacionales e internacionales, me han señalado que la mejor manera de honrar lo que estoy expresando, es que a partir de mañana salga y he decidido que efectivamente, no podemos regalar las calles”, manifestó el candidato.

La huelga de hambre terminó el domingo con un acto político en el que lo acompañaron varios de sus simpatizantes entre los que se destacan, el secretario general del partido Alianza Verde, Jaime Navarro Wolff, la candidata a la Gobernación del Valle, Clara Luz Roldán y el senador del Partido de la U, Roy Barreras.

Cabe recordar que tras conocerse la decisión judicial que llevará al palacio de Justicia de Cali el próximo 15 de noviembre al exalcalde Ospina, éste señaló que su imagen y reputación fueron afectadas a causa de campañas deshonestas e informaciones filtradas a los medios de comunicación según él, por sus contradictores, Alejandro Eder y Roberto ‘Chontico’ Ortiz.

