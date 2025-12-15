Así es ‘Débora Arango de perfil’ el libro de Víctor Cabezas sobre la vida y obra de esta artista
Débora Arango es considerada la maestra de arte más revolucionaria del siglo XX en Latinoamérica
El abogado y periodista Víctor Cabezas presentó ‘Débora Arango de perfil’, una obra de no ficción narrativa que profundiza en la vida y el legado de la maestra colombiana. Este proyecto nació de la fascinación de Cabezas por la potencia del arte de Arango y la poca atención que recibía históricamente.
La investigación, que según el autor se dio de forma desordenada durante casi una década y fue luego metodizada, se presenta al lector en un formato de crónica periodística, que aborda los grandes eventos que marcaron la vida de la artista y revela historias detrás de sus cuadros.
Por un lado, fue la primera mujer en la América Latina hispana en pintar desnudos, un acto que revolucionó el arte y le valió la censura, incluso la del dictador Francisco Franco. Por otro lado, fue una precursora del expresionismo social, retratando el sufrimiento y la vida cotidiana del pueblo humilde de Antioquia, y documentando grandes eventos sociopolíticos de Colombia con su arte político.
El libro también explora aspectos insospechados de su vida privada, como la conexión de Arango con Maruja Sañudo Uribe, una vidente ciega de Medellín en los años 50. Cabezas, a través del libro, busca que la poderosa obra de esta artista sea reconocida como uno de los grandes genios del arte nacional.
