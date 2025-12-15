Jumbo El Bosque abre sus puertas: un nuevo espacio que transforma la experiencia de compra

Colombia

Cencosud anuncia la evolución de Metro Floridablanca, que ahora dará paso a Jumbo El Bosque, marcando el inicio de una nueva etapa para este punto, con una propuesta más moderna y alineada a la identidad de la marca. Con esta transformación, el supermercado avanza hacia un formato que combina comodidad, tecnología y un servicio más completo para las familias del área metropolitana.

Más que una renovación física, esta evolución representa una actualización integral del espacio, con una tienda mejor distribuida, más iluminada y eficiente, que eleva la experiencia de compra a través de surtido especializado, frescos fortalecidos y un servicio más completo para los hogares de Floridablanca. Esta evolución reafirma el compromiso de Cencosud con el desarrollo económico y social de la región y fortalece su cercanía con la comunidad santandereana.

La transición a Jumbo incorpora, además, una apuesta por la cultura saludable, promoviendo entornos de compra más confortables, productos frescos y procesos visibles que aseguran altos estándares de calidad. La tienda fortalece su sección de frescos con una renovada ‘fruver’, carnicería, panadería y pescadería, ofreciendo mayor variedad y frescura en cada visita.En línea con su compromiso con la sostenibilidad, el nuevo Jumbo El Bosque incorpora mejoras operativas que promueven el uso eficiente de la energía, fortalecen procesos responsables en refrigeración y conservación de alimentos, e implementan sistemas de iluminación más eficientes para reducir el impacto ambiental. De manera integral, estas acciones contribuyen a una operación más consciente y respetuosa con el entorno.

Además de la compra presencial, los clientes podrán acceder a www.jumbocolombia.com, la aplicación móvil y canales de compra asistida, integrando la experiencia física con opciones digitales rápidas y convenientes. Esta transformación no solo moderniza la experiencia del cliente, sino que también impulsa el crecimiento económico del municipio, fomenta el empleo formal y abre nuevas oportunidades para proveedores y emprendedores regionales, reforzando el rol de la tienda como un aliado para el desarrollo local.

“Para nosotros, este cambio representa mucho más que una renovación física: es un compromiso con nuestros clientes y con la comunidad de Floridablanca. Queremos que cada visita a Jumbo se sienta como una experiencia más cómoda, moderna y cercana, pensada para acompañar el crecimiento de las familias de la región”, comentó Claudio Carra, gerente de Supermercados Cencosud en Colombia.

Con esta evolución, Jumbo El Bosque se consolida como una tienda insignia en el área metropolitana, combinando modernización, bienestar, sostenibilidad y un servicio renovado para acompañar el desarrollo de las familias de Floridablanca con una experiencia de compra más completa y cercana. Esta transformación fortalece la presencia de Cencosud en Colombia, donde hoy opera 48 supermercados Jumbo en las principales ciudades del país, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental de cada región.