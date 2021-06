Casas nuevas para desplazados están sin techo por incumplimiento del contratista

Por lo menos 15 familias víctimas de desplazamiento forzado en el Carmen de Bolívar (Bolívar) llevan esperando desde el 2015 que les construyan unas viviendas de interés social que les prometieron como reparación por las afectaciones sufridas durante el conflicto.

Sobre lo anterior y en diálogo con La W, Octavio Herrera afectado y vocero de las familias a quienes se les ha incumplido denunció que la construcción de las viviendas inició el año pasado y desde diciembre las obras están detenidas sin explicación. Ello, añade, tiene a varias familias viviendo en casas improvisadas o donde familiares.

"Sin ninguna explicación abandonaron el proyecto y lo poco que construyeron se está deteriorando. Las dejaron iniciadas hace siete meses, no tienen techos, no tienen electricidad, no tienen baños, no tienen piso, prácticamente lo único que está en pie son las bases y las paredes que no están ni con acabados" señaló Herrera.

De acuerdo con el vocero, hubo familias a quienes les demolieron sus casas viejas para hacer las nuevas y hoy no tienen ni una cosa ni la otra.

"La mayoría de los beneficiarios destruimos las casitas viejas donde vivíamos para ceder el terreno para las viviendas nuevas, entonces ahora estamos sin vivienda nueva y sin vivienda vieja" manifestó.

Sobre esta denuncia, Guillermo Zapata, presidente de Fiduagraria, explicó que los incumplimientos obedecen a la incapacidad del contratista Consorcio Bolívar para cumplir las obligaciones previstas y que, por ello, se hizo la consolidación de la información necesaria y se convocó la audiencia de incumplimiento adelantada este jueves.

"Nosotros tenemos que resolver el tema contractual y legal, pero estamos buscando la mejor solución para que esas casas se terminen en el menor tiempo posible", aseguró.

El representante legal de ese consorcio que incumplió sus obligaciones es el señor Fredy Alfonso Márquez Gutiérrez.

Asimismo, el presidente Zapata agregó que los recursos públicos que han sido invertidos hasta ahora en este proyecto están debidamente salvaguardados por las pólizas de seguros, exigidas en este tipo de contratos.